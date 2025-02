AS Cannes : le réveil du Dragon ?

Après Grenoble et Lorient, c'est Guingamp qui s'est heurté violemment à l'AS Cannes en quarts de finale de la Coupe de France. Premier de sa poule de N2 et surprise du dernier carré national, le club formateur de Zinédine Zidane espère retrouver le monde professionnel. Attention tout de même, les dirigeants américains doivent éviter de ses brûler les ailes.

Assurance, optimisme ou foi, appelez cela comme vous voulez, mais une chose est sûre : l’AS Cannes déborde de confiance. Après avoir éjecté Grenoble et Lorient de la Coupe de France, le club de quatrième division s’est offert un autre pensionnaire de Ligue 2, Guingamp (3-1), ce mardi. Qu’on ne parle pas de braquage aux Sudistes, leurs succès se construisent avec la manière et une hardiesse inattendue. Le sentiment d’invincibilité qui se dégage de cette équipe se remarque dès le premier coup d’œil jeté à ses buts. Face à l’En Avant, Cédric Gonçalves a notamment osé tenter un lob depuis le rond central et comme la chance ne sourit qu’aux audacieux, ça a évidemment fait ficelle, tout comme le joli enroulé de Chafik Abbas en première période et le piqué parfait de Julien Domingues pour clôturer la qualification en demi-finales. Au tour précédent, le deuxième avait gratifié son monde d’un retourné acrobatique dingue, tandis que le premier avait permis de sortir Lorient grâce à deux superbes réalisations en solitaire.

