Arthur Pontet : « Ma commotion m'a fait perdre des capacités cognitives »

Formé à Lyon à côté des Barcola, Cherki et Lukeba, Arthur Pontet menait tranquillement sa carrière. Jusqu'à ce jour d'octobre 2023, où le défenseur d'Annecy est victime d'une commotion à l'entraînement. Âgé de 24 ans, il a renoncé à reprendre le foot en raison des symptômes persistants. Entretien à tête reposée avec un homme forcé de se réinventer.

Te souviens-tu précisément de ce qu’il s’est passé, ce 13 octobre 2023 ?

J’étais à l’entraînement avec l’équipe première du FC Annecy, j’avais la balle et on m’a taclé : en retombant, ma tête a tapé le sol. Sur le coup, j’étais un peu sonné. Mais il restait dix minutes de jeu, donc je suis revenu sur le terrain et j’ai terminé l’entraînement : ça allait. Une fois que l’entraînement s’est terminé, par contre, je me suis senti un peu dans le flou et au ralenti : c’est là où j’ai commencé à ressentir des symptômes. Je vois un kiné qui me fait quelques tests, il me dit de le tenir au courant si jamais j’avais des nausées ou si je ne me sentais pas bien. J’ai été arrêté quelques jours, mais j’avais encore des maux de tête au moment de reprendre. Depuis, ils ne sont pas partis.…

Propos recueillis par Quentin Ballue pour SOFOOT.com