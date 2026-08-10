Arteta pessimiste au sujet de William Saliba
William s’abîma et William toujours abimé. Sorti pour une douleur au dos lors de la demi-finale de la Coupe du monde, William Saliba ne semble pas prêt de refouler les terrains . En conférence de presse, Mikel Arteta s’est montré évasif quant à un possible retour du Français sur les terrains ces prochaines semaines. L’entraîneur espagnol a confié que le joueur était toujours en « phase de repos » et que le retour de son défenseur sur les terrains allait « prendre un certain temps ». Aucune opération du dos ne sera conduite sur William Saliba.
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