Arteta enrage contre le penalty oublié

Pas content, Mikel Arteta. À l’issue du match nul entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1) à l’occasion de la seconde demi-finale aller de Ligue des champions, l’entraîneur des Gunners a laissé exploser sa rage après un penalty qu’il estime oublié .

« C’est inacceptable »

Interrogé après la rencontre, le technicien espagnol n’a pas mâché ses mots ni caché sa frustration au micro de TNT Sports : « Je suis extrêmement déçu et agacé, parce que c’était contraire aux règles. Je ne comprends pas, et cela change le cours de la fin de match. Quand vous regardez l’action, il y a un contact. Il aurait dû y avoir penalty. À ce niveau-là, c’est inacceptable. » …

VM pour SOFOOT.com