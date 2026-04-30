Merih Demiral n'en peut plus du favoritisme arbitral pour Al-Nassr

C’est ce qu’on appelle « péter un boulon ». Al-Nassr recevait Al-Ahli, mercredi soir, pour le compte de la 30 e journée de Saudi Pro League. Une victoire 2-0 pour les coéquipiers Cristiano Ronaldo qui a inscrit son 970 e but en carrière . Mais le fait marquant de la soirée s’est déroulé dans les couloirs du stade, quelques minutes après la rencontre.

Tout pour Ronaldo ?

« Tous les arbitres sont devenus fous mon dieu… Regardez, regardez, la blessure à ma jambe ! Dès qu’ils peuvent, ils essaient d’aider Al-Nassr pour remporter le championnat. C’est une honte. Ils poussent toujours Al-Nassr pour qu’il gagne des titres. Mais Dieu soit loué… Al-Ahli gagne toujours sans l’aide de personne » , s’est insurgé Merih Demiral , le défenseur d’Al-Ahli , devant la presse.…

EM pour SOFOOT.com