Artémis, holding de la famille Pinault, prend le contrôle de l’agence Creative Artists Agency

Artémis, holding de la famille Pinault, va prendre le contrôle de l'agence de talents américaine Creative Artists Agency (CAA), l'une des plus importantes au monde et présente dans le divertissement et le sport. L'accord entre les parties prévoit le rachat par Artémis de la participation majoritaire détenue par la société d'investissement américaine TPG, entrée dans le capital de CAA il y a 13 ans, selon un communiqué commun publié jeudi.

Selon plusieurs médias, TPG avait porté sa participation de 35 % en 2010 à 53 % en 2014. La société d'investissement Temasek, dont le siège se trouve à Singapour, restera actionnaire minoritaire, a précisé le communiqué. Le montant de la transaction, dont la finalisation est attendue d'ici à la fin de l'année, n'a pas été divulgué.

Plusieurs médias américains avaient évoqué, il y a quelques jours, une prise de participation portant sur environ 7 milliards de dollars. Fondée en 1975, l'agence représente des artistes ainsi que des marques notamment dans le divertissement (cinéma, télévision, mode, édition, jeux vidéo, théâtre, etc.) et le sport (football, basketball, baseball, football américain, etc.). Figurent notamment dans son portefeuille très fourni et très diversifié les chanteurs Ariana Grande, Aerosmith et Beyoncé, les acteurs Tom Hanks, Helen Mirren, Brad Pitt ou encore Salma Hayek – qui n'est autre que l'épouse de François-Henri Pinault –, ainsi que

... Source LePoint.fr