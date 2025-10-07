Arsenal veut agrandir son stade
Emirates XXL.
Actuellement leader de Premier League après son succès face à West Ham ce samedi (2-0), Arsenal envisage d’agrandir l’Emirates Stadium pour passer de 60 700 à plus de 70 000 places . Une manière de bomber un peu le torse face à ses voisins londoniens et de rentabiliser encore plus ses soirs de Ligue des champions.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
