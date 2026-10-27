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Arsenal va jouer à Highbury ce mardi
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 17:35

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Arsenal va jouer à Highbury ce mardi

Arsenal va jouer à Highbury ce mardi

Vous pouvez vous frotter les yeux : oui, ce mardi soir, Arsenal foulera la pelouse de Highbury contre Fleetwood Town au 4 e tour de Carabao Cup , à un détail près… ça ne sera pas le même stade que celui qu’ont connu les Gunners pendant plus de 90 ans.

Des souvenirs de gloire

Le stade dans lequel joueront ce soir les hommes de Mikel Arteta porte bien le nom de Highbury Stadium , mais ce n’est pas dans le nord de Londres qu’ils se rendront. Direction plutôt le nord-ouest de l’Angleterre, à quelques kilomètres de Blackpool. C’est ici que joue Fleetwood Town, pensionnaire de League One, la troisième division du pays.

LT pour SOFOOT.com

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