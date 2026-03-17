Arsenal surprotège son prodige Max Dowman

« Laisse pas traîner ton fils ». Arsenal met beaucoup de choses en place pour accompagner le développement de son jeune prodige de 16 ans, Max Dowman. Pour commencer, l’ado ne va plus à l’école. La chance ? Pas sûr, la pépite doit tout de même suivre des cours avec tuteur, rapporte Le Soir .

De plus, même s’il s’entraîne avec l’équipe première depuis ses 14 ans, Dowman ne peut pas se préparer dans les mêmes vestiaires que ses coéquipiers , le règlement de la FA stipulant qu’un mineur ne peut se changer avec un mineur. En conséquence, lors des matchs, l’Anglais ne rejoint ses coéquipiers que pour le briefing tactique, une fois tout le monde en tenue.…

EA pour SOFOOT.com