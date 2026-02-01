Arsenal s'offre la Coupe du monde des clubs

Maîtresses du monde. Quelques mois après son triomphe en Ligue des champions, l’équipe féminine d’Arsenal s’est offert la Coupe du monde des clubs , ce dimanche à l’Emirates Stadium. Un succès acquis de haute lutte face aux filles du Corinthians, qui n’auront rendu les armes qu’après les prolongations (3-2, AP) . Une finale folle d’entrée, Olivia Smith lançant les anglaises après une frappe de Stina Blackstenius détournée (1-0, 15 e ) . Un avantage de courte durée, puisque Gabi Zanotti égalise presque dans la foulée sur corner (1-1, 21 e ) .

⭐️🏆 | Finale de la Coupe des Champions Féminine, les GUNNERS D’ARSENAL reprennent l’avantage dans ces prolongations ! ❤️ ARSENAL 3️⃣ 🆚 2️⃣ CORINTHIANS 🖤 Suivez la finale GRATUITEMENT sur https://t.co/Cp1pmCqmKY ! 📲#FIFAWomensChampionsCup @DAZNWFootball pic.twitter.com/etjd99Ej9E…

TB pour SOFOOT.com