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Arsenal s'impose contre le Slavia Prague grâce à Viktor Gyökeres
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 22:57

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Arsenal s'impose contre le Slavia Prague grâce à Viktor Gyökeres

Arsenal s'impose contre le Slavia Prague grâce à Viktor Gyökeres

Slavia Prague 1-2 Arsenal

Buts : Nowak (90 e ) pour les Tchèques // Madueke (8 e ) et Gyökeres (38e) pour les Gunners

Une balade de santé. Se déplacer au Slavia Prague procure toujours un mélange de sentiments contraires. D’un côté, vous savez que les ultras tchèques vont vous casser les tympans et de l’autre, vous savez que vous pouvez dominer votre adversaire sans trop forcer. En déplacement dans la capitale de la République tchèque, Arsenal a vécu ce paradoxe et s’est imposé face au 34 e de la phase de Ligue. De retour dans le groupe après sa blessure à la Coupe du monde, William Saliba n’a pas participé à cette victoire.…

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