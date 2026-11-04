Arsenal s'impose contre le Slavia Prague grâce à Viktor Gyökeres
Slavia Prague 1-2 Arsenal
Buts : Nowak (90 e ) pour les Tchèques // Madueke (8 e ) et Gyökeres (38e) pour les Gunners
Une balade de santé. Se déplacer au Slavia Prague procure toujours un mélange de sentiments contraires. D’un côté, vous savez que les ultras tchèques vont vous casser les tympans et de l’autre, vous savez que vous pouvez dominer votre adversaire sans trop forcer. En déplacement dans la capitale de la République tchèque, Arsenal a vécu ce paradoxe et s’est imposé face au 34 e de la phase de Ligue. De retour dans le groupe après sa blessure à la Coupe du monde, William Saliba n’a pas participé à cette victoire.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer