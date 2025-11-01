Arsenal redoutable, United patine et les Wolves en galère

C’est Halloween tous les jours pour les Wolves.

Quatre matchs à sens unique, un match à gros suspens. Dans ce multiplex de novembre en Premier League, Arsenal a d’abord assumé son statut, à Burnley (2-0) . Nicolas Jover a confirmé qu’il n’était pas un emploi fictif, puisque Viktor Gyökeres a débloqué le leader sur un corner. Les Gunners ont marqué douze fois sur coup de pied arrêtés cette saison. Declan Rice a ensuite douché les espoirs de Burnley, également de la tête. Les Clarets n’ont cadré qu’une seule frappe, et au classement, Arsenal a désormais sept points d’avance sur Bournemouth, son étonnant dauphin. …

UL pour SOFOOT.com