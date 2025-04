Arsenal-PSG : la quête de la place du bon

D’un côté le PSG, dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la troisième fois en cinq éditions. De l’autre Arsenal, de retour en demi-finales pour la première fois depuis 2008-2009. Au bout, une place en finale et le rêve de conjurer la lose pour les deux clubs en soulevant un trophée tant convoité.

Les journées rallongent, les parcs sont bondés et la météo encourage à braver le danger de ne pas respecter le proverbe qui dit qu’il ne faut pas se découvrir d’un fil au mois d’avril. Il se dit même que ce mardi devrait être ensoleillé à Londres, où le temps estival et les 22 degrés annoncés l’après-midi ne devraient pas décourager les visiteurs parisiens à profiter d’un jour pas comme les autres. Le Paris Saint-Germain n’est plus invincible en Ligue 1 depuis vendredi soir, et ce n’est déjà plus très important.

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com