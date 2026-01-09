Arsenal prolonge le contrat de sa coach à succès
On ne change pas une équipe qui gagne… Ce vendredi, Arsenal a annoncé la prolongation du contrat de sa coach principale, Renée Slegers, jusqu’en 2029.
La Néerlandaise assume cette responsabilité depuis octobre 2024, d’abord en intérim, puis de manière officielle. Lors de sa première saison à ce poste avec l’équipe londonienne, la coach de 36 ans a immédiatement réussi un coup d’éclat en Ligue des champions.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer