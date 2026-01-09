 Aller au contenu principal
Arsenal prolonge le contrat de sa coach à succès
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 12:40

Arsenal prolonge le contrat de sa coach à succès

Arsenal prolonge le contrat de sa coach à succès

On ne change pas une équipe qui gagne… Ce vendredi, Arsenal a annoncé la prolongation du contrat de sa coach principale, Renée Slegers, jusqu’en 2029.

La Néerlandaise assume cette responsabilité depuis octobre 2024, d’abord en intérim, puis de manière officielle. Lors de sa première saison à ce poste avec l’équipe londonienne, la coach de 36 ans a immédiatement réussi un coup d’éclat en Ligue des champions.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
