Arsenal perd (encore) un de ses tauliers sur blessure
Un canonnier de plus à l’infirmerie.
Le diagnostic est tombé : après la gêne ressentie à la cuisse lors de la victoire d’Arsenal face à Leeds (5-0), Bukayo Saka devrait être absent environ quatre semaines à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, rapporte la BBC. L’international anglais devrait donc louper le déplacement à Liverpool dimanche prochain ainsi que la trêve internationale à venir.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
