Arsenal perd (encore) un de ses tauliers sur blessure
information fournie par So Foot 25/08/2025 à 13:56

Arsenal perd (encore) un de ses tauliers sur blessure

Arsenal perd (encore) un de ses tauliers sur blessure

Un canonnier de plus à l’infirmerie.

Le diagnostic est tombé : après la gêne ressentie à la cuisse lors de la victoire d’Arsenal face à Leeds (5-0), Bukayo Saka devrait être absent environ quatre semaines à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, rapporte la BBC. L’international anglais devrait donc louper le déplacement à Liverpool dimanche prochain ainsi que la trêve internationale à venir.…

ARM pour SOFOOT.com

Copyright © 2025 So Foot

