Arsenal : parce que c’est leur projet

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après avoir fait chuter à deux reprises le Real Madrid, tenant du titre, Arsenal s’affirme comme un solide prétendant au titre. Longtemps considérée comme une formation séduisante, mais incapable d’être tranchante dans les moments clés, la bande d'Arteta semble enfin armée pour s’inviter à la table des grands.

Battre le Real Madrid en Ligue des champions est une performance. Battre deux fois le Real Madrid en quarts de finale et être invaincu en cinq confrontations en Coupe d’Europe face aux Merengues est un exploit. Pour la première fois depuis 16 ans, les Gunners se hissent en demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions, et c’est tout sauf un hasard. Non, c’est l’œuvre d’un homme arrivé au club en décembre 2019 : Mikel Arteta.

La méthode Arteta

L’ex-adjoint de Pep Guardiola durant trois saisons à Manchester City a récupéré une équipe en difficulté, incapable de faire partie du Big Four sur les trois exercices précédant sa signature. Si ses débuts ont été décevants (8 e en 2019-2020 et 2020-2021), l’entraîneur espagnol est parvenu à insuffler de nouveau la culture de la gagne en glanant la FA Cup 2020 arrachée à Chelsea, ainsi que deux Community Shield. Les dirigeants ont eu confiance en sa méthode, et cela a porté ses fruits, puisqu’Arsenal a redoré son blason en terminant deux fois dauphin de Manchester City (5 et 2 points d’écart) lors des deux dernières saisons, place qu’il occupe encore aujourd’hui, mais avec 13 points de retard sur les Reds . L’image de beautiful loser semble coller inéluctablement à la peau des Canonniers, mais la bande de Martin Ødegaard, exaspérée de toujours squatter la place du con, a terminé sa mue lors des dernières semaines.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com