Arsenal musèle Chelsea

Dans une rencontre plutôt fermée et comptant pour la 29e journée de Premier League, Arsenal s'est logiquement imposé devant Chelsea sur la plus courte des marges grâce à un but de Mikel Merino sur corner en première période. Les Gunners consolident leur deuxième place au classement, alors que les Blues pourraient vite se faire éjecter du Top 4.

Arsenal 1-0 Chelsea

But : Merino (20 e )

Six matchs consécutifs et une date, celle du 22 août 2021. Soit la dernière victoire de Chelsea contre Arsenal, qui n’a plus perdu contre les Blues depuis presque quatre ans. Voilà les chiffres qu’il fallait connaître avant le choc de la 29 e journée de Premier League, avec les Gunners dans le costume de favoris. Et la bande de Mikel Arteta a fait honneur à ce statut, puisqu’elle s’est tranquillement imposée à domicile grâce à un but de Mikel Merino au cœur de la première période. Ainsi, le dauphin de Liverpool consolide sa deuxième place au classement alors que le prétendant à la Ligue des champions pourrait de son côté se faire éjecter du Top 4 en cas de victoire de Newcastle à Liverpool. Désormais, neuf points séparent les deux clubs……

Par Florian CADU pour SOFOOT.com