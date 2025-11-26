Arsenal lance un gamin de 13 ans en Youth League
La puissance de la jeunesse.
Après avoir lancé Max Dowman en Ligue des champions à 15 ans et 308 jours , décrochant ainsi la palme du plus jeune joueur de l’histoire de la compétition, Arsenal a battu un nouveau record de jeunesse. Opposés au Bayern Munich ce jeudi après-midi en Youth League, les Gunners de David Horseman ont permis au gamin Luis Munoz de disputer ses premières minutes dans la compétition. À seulement 13 ans et 343 jours. …
