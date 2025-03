Arsenal lance son émission de rencontres amoureuses

And this is How I met your Gunner !

Le club d’Arsenal a annoncé sur son site internet le début de la production de son dating show . Le concept ? Réaliser une émission où deux personnes, toutes les deux fans des Gunners , ont un rencard à l’aveugle lors d’un match d’Arsenal . Les Londoniens veulent « célébrer la façon dont un amour partagé pour le football peut s’avérer être un catalyseur pour une romance plus profonde » , écrivent-ils dans une phrase probablement rédigée par une IA.…

RA pour SOFOOT.com