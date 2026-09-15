 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arsenal et Liverpool se qualifient sans trop de difficultés
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 23:10
Ajouter Boursorama à vos sources

Arsenal et Liverpool se qualifient sans trop de difficultés

Arsenal et Liverpool se qualifient sans trop de difficultés

Ipswich Town 2-4 Arsenal FC

Buts : Mehmeti (62e), Akpom (90+1 e ) pour les Tractor Boys // Dowman (7 e , 47e), Madueke (16 e ), Merino (58 e ) pour les Gunners

Décidément, Ed Sheeran peut tirer la gueule. Arsenal n’a ps laissé grand-chose aux hôtes. En moins de dix minutes, Eberechi Eze repère rapidement Max Dowman, qui ouvre le score. Noni Madueke remet le couvert, récompensant la domination offensive des copains de Declan Rice. La rencontre reste pourtant disputée : les duels sont âpres, les mecs d’Ipswich ne baisse pas les bras, mais ils manquent de précision dès qu’une occasion de répondre se présente. Les Gunners , eux, gagnent leurs face-à-face et peuvent continuer à jouer vers l’avant.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • James Rodriguez annonce sa retraite internationale
    James Rodriguez annonce sa retraite internationale
    information fournie par So Foot 15.09.2026 23:49 

    L’Amérique du Sud perd un brin de son football. James Rodríguez a annoncé la fin de sa carrière internationale sur X. Le milieu de terrain au visage d’éternel ado aura porté le maillot des Cafeteros pendant quinze piges : le temps d’accumuler 127 sélections , de ... Lire la suite

  • Le Real bat Elche, Mbappé complète son tableau
    Le Real bat Elche, Mbappé complète son tableau
    information fournie par So Foot 15.09.2026 23:42 

    Elche 2-3 Real Madrid Buts : Osorio (71 e ), Nino (83 e ) pour les Franjiverdes // Dituro (csc, 25 e ), Mbappé (33 e ), Espí (90+1 e ) pour les Merengues Le doute, jusqu’au bout. Fragilisé, Elche a pourtant trouvé le moyen de faire vaciller le Real Madrid. Les ... Lire la suite

  • La liste de l’Argentine avec… Leo Messi
    La liste de l’Argentine avec… Leo Messi
    information fournie par So Foot 15.09.2026 22:53 

    Une page se tourne. Alors que Leo Messi a annoncé sa retraite internationale, voilà qu’il apparaît dans la liste des bonhommes convoqués pour la prochaine trêve internationale . L’Argentine s’apprête à croiser le fer (et les poings) avec la Bolivie, le Burkina ... Lire la suite

  • Toppmöller à Lens, au top du flop
    Toppmöller à Lens, au top du flop
    information fournie par So Foot 15.09.2026 22:26 

    En 91 jours dans l’Artois depuis sa nomination à Lens le 16 juin, Dino Toppmöller aura croqué le PSG au Trophée des champions, goûté aux joies d’un miracle en Ligue des champions à Prague, gratté 4 points en Ligue 1 et pris la porte d’un club dont il a rendu le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank