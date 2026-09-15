Arsenal et Liverpool se qualifient sans trop de difficultés

Ipswich Town 2-4 Arsenal FC

Buts : Mehmeti (62e), Akpom (90+1 e ) pour les Tractor Boys // Dowman (7 e , 47e), Madueke (16 e ), Merino (58 e ) pour les Gunners

Décidément, Ed Sheeran peut tirer la gueule. Arsenal n’a ps laissé grand-chose aux hôtes. En moins de dix minutes, Eberechi Eze repère rapidement Max Dowman, qui ouvre le score. Noni Madueke remet le couvert, récompensant la domination offensive des copains de Declan Rice. La rencontre reste pourtant disputée : les duels sont âpres, les mecs d’Ipswich ne baisse pas les bras, mais ils manquent de précision dès qu’une occasion de répondre se présente. Les Gunners , eux, gagnent leurs face-à-face et peuvent continuer à jouer vers l’avant.…

SW pour SOFOOT.com