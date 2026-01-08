Arsenal et Liverpool dos à dos au bout de l'ennui

Sur un petit nuage après un sans-faute lors des fêtes de Noël, Arsenal est redescendu sur terre et n'a pu faire mieux qu'un triste nul face à Liverpool ce jeudi soir à l'Emirates Stadium (0-0). Avec ce résultat, les hommes de Mikel Arteta manquent l'occasion de prendre huit points d'avance sur ses concurrents directs pour le titre.

Arsenal 0-0 Liverpool

Sous une pluie torrentielle, le champion en titre de la Premier League affrontait son probable successeur ce jeudi soir en clôture de la 21ᵉ journée. Et dans ce choc au sommet, Arsenal et Liverpool ont pataugé sans parvenir à se départager (0-0). La faute à une équipe d’Arne Slot séduisante et parfaitement organisée défensivement mais aussi à des Londoniens en grand manque d’inspiration.

Un frisson sans conséquence

D’entrée de jeu, les Gunners montrent leur intention en confisquant le ballon aux Reds mais peinent à percer le verrou adverse, notamment à cause d’une défense adverse bien regroupée. Perturbés, les Londoniens sont tout près de voir Liverpool faire trembler les filets : au terme d’une improbable mésentente entre William Saliba et son gardien David Raya, Conor Bradley tente un lob mais trouve la transversale (27ᵉ). Après cette frayeur, les hommes de Mikel Arteta pensent s’en remettre à Declan Rice pour débloquer la situation mais la reprise acrobatique de l’international anglais est repoussée par Alisson (44ᵉ). Malgré un Bukayo Saka très actif sur son côté droit, Arsenal n’arrive pas à forcer le verrou et va progressivement perdre des plumes.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com