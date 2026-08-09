Arsenal et les choix du roi

De retour sur le trône national et tout proche de conquérir l'Europe pour la première fois de son histoire la saison dernière, Arsenal nourrira une nouvelle fois de grandes ambitions pour 2027. C'est d'ailleurs dans cette optique que les Gunners ont cassé leur PEL pour s'offrir les services de Bruno Guimarães. Suffisant pour terroriser le continent ?

« Nous avons vu très clairement sa faim, son désir de venir ici et de créer une grande histoire dans ce club. C’est exactement l’ambition dont nous avons besoin. Nous voulons passer au niveau supérieur et nous sommes convaincus que nous allons avoir besoin de joueurs avec une telle personnalité, un tel désir et un tel caractère. » Difficile de réciter discours plus convenu de la part d’un entraîneur au moment d’accueillir une nouvelle recrue. Pourtant, il y a un fond de vrai dans ces quelques mots de Mikel Arteta. Car le Basque sait qu’après avoir ramené Arsenal sur le toit de l’Angleterre après 22 ans à voir le nord de Londres se lamenter sur son sort, c’est encore plus haut qu’il faut désormais viser. Si Bruno Guimarães débarque à l’Emirates Stadium, c’est pour aider le dernier finaliste de C1 à régner sur une Europe qui se refuse encore à lui, et rien d’autre.

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Par Tom Binet pour SOFOOT.com