Arsenal est injouable contre les gros poissons du championnat anglais
Injouable, oui. Des trophées, non.
Ce dimanche, sans véritable surprise, Arsenal s’est imposé face à Manchester United 1-0. Non sans mal certes, mais les joueurs d’Arteta ont prouvé qu’ils avaient les reins solides contre les gros poissons du championnat anglais . Peut-être pas assez pour gagner le championnat, mais tout de même. Les Gunners n’ont plus perdu face à un membre du Top 6 depuis 846 jours . C’était face à Manchester City, pour une jolie déculottée 4-1.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer