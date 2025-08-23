Arsenal en met cinq à Leeds
Arsenal 5-0 Leeds
Buts : Timber (34 e et 56 e ), Saka (45 e +1) et Gyökeres (48 e et 90 e +5, SP) pour les Gunners
Timber land.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sankt Pauli 3-3 Borussia Dortmund Buts : Hountondji (50 e ), Sinani (86 e SP) et Smith (89 e ) pour St. Pauli // Guirassy (34 e ), Anton (67 e ) et Brandt (74 e ) pour le BvB Déjà un craquage pour les Borussen .… TB pour SOFOOT.com
Sassuolo X-X Naples Buts : McTominay (17 e ) et De Bruyne (57 e ) Expulsion : Koné (79 e ) pour les Neroverdi … TB pour SOFOOT.com
De jouer la montée à finalement viser le maintien ? Accrochés par Avranches en ouverture du championnat de National 2, les Girondins de Bordeaux n’ont pas redressé la barre ce samedi, face à Granville. Toujours incapables de trouver la faille dans la défense adverse, ... Lire la suite
Empêtré dans l'affaire Rabiot, fébrile, sûr de rien et surtout pas de son inquiétant secteur défensif, l'OM s'en est remis samedi à ses jeunes et surtout à son "ancien", Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour battre le Paris FC 5-2 et se donner un ... Lire la suite
