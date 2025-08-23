 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arsenal en met cinq à Leeds
23/08/2025

Arsenal en met cinq à Leeds

Arsenal en met cinq à Leeds

Arsenal 5-0 Leeds

Buts : Timber (34 e et 56 e ), Saka (45 e +1) et Gyökeres (48 e et 90 e +5, SP) pour les Gunners

Timber land.…

AB pour SOFOOT.com

Sport
  • Le Borussia Dortmund s’effondre à Sankt Pauli
    Le Borussia Dortmund s’effondre à Sankt Pauli
    information fournie par So Foot 23.08.2025 20:35 

    Sankt Pauli 3-3 Borussia Dortmund Buts : Hountondji (50 e ), Sinani (86 e SP) et Smith (89 e ) pour St. Pauli // Guirassy (34 e ), Anton (67 e ) et Brandt (74 e ) pour le BvB Déjà un craquage pour les Borussen .… TB pour SOFOOT.com

  • Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre
    Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre
    information fournie par So Foot 23.08.2025 20:26 

    Sassuolo X-X Naples Buts : McTominay (17 e ) et De Bruyne (57 e ) Expulsion : Koné (79 e ) pour les Neroverdi … TB pour SOFOOT.com

  • Les Girondins de Bordeaux battus par Granville
    Les Girondins de Bordeaux battus par Granville
    information fournie par So Foot 23.08.2025 20:01 

    De jouer la montée à finalement viser le maintien ? Accrochés par Avranches en ouverture du championnat de National 2, les Girondins de Bordeaux n’ont pas redressé la barre ce samedi, face à Granville. Toujours incapables de trouver la faille dans la défense adverse, ... Lire la suite

  • L'attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang lors de la victoire de l'OM contre le Paris FC en Ligue 1 le 23 août 2025 au stade Vélodrome ( AFP / Christophe SIMON )
    Ligue 1: l'OM dit "merci Aubameyang !"
    information fournie par AFP 23.08.2025 19:36 

    Empêtré dans l'affaire Rabiot, fébrile, sûr de rien et surtout pas de son inquiétant secteur défensif, l'OM s'en est remis samedi à ses jeunes et surtout à son "ancien", Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour battre le Paris FC 5-2 et se donner un ... Lire la suite

