Arsenal continue sa marche en avant, Manchester City chute face à Aston Villa
information fournie par So Foot 26/10/2025 à 17:27

Les courses au titre et à la relégation relancées.

Pour cette neuvième journée de Premier League, il y en avait pour tous les goûts : des matchs pour relancer la course au titre, des rencontres frissons en queue de classement et des surprises potentielles. Finalement, c’est Arsenal et Bournemouth qui signent les meilleures opérations du week-end puisque les Gunners s’envolent au classement avec cette nouvelle victoire face à Crystal Palace (1-0), tandis que les Cherries montent à la deuxième place avec quatre unités de retard sur le leader et une victoire 2 à 0 face à Nottingham Forest pour la première en championnat de Sean Dyche.…

LB pour SOFOOT.com

