Arsenal-Bayern, deux machines très différentes

Un match entre le premier de Premier League et le premier de Bundesliga, entre les deux premiers de Ligue des champions, entre deux équipes invaincues, entre la meilleure attaque et la meilleure défense, on appelle cela un choc. Vivement cet Arsenal-Bayern Munich, deux machines différentes, mais deux machines quand même.

Dans sa version premium, la Ligue des champions a l’habitude de proposer des gros chocs. PSG-Bayern, Liverpool-Real en sont les plus récents. Alors, que dire d’un duel entre les deux premiers de la phase de ligue ? Entre les deux équipes invaincues ? Entre les deux leaders de leur championnat ? Entre la meilleure défense, qui n’a toujours pas pris de but, et la meilleure attaque ? Entre les deux équipes qui n’ont pas été menées au score ? Qu’on s’en fout ? Loin de là. Conscients de leur prestige, de leurs qualités d’ogres et du fait qu’ils seront tranquillement au rendez-vous en mars, Arsenal et le Bayern Munich se retrouvent pour établir lequel des deux parviendra à tordre l’autre. Une opposition de style entre les deux équipes les plus fascinantes du moment à savoir apprécier. C’est tout, et c’est déjà beaucoup.

L’attaque et la défense

Les Anglais n’encaissent pas de buts, ou presque. Treize de ses 18 matchs se sont soldés par un clean sheet. Le club ne compile que 1,94 xG contre lui en quatre matchs de C1, et n’a concédé que sept tirs cadrés. C’est rien. Son défenseur Gabriel, indisponible ce mercredi soir, a remporté 70% de ses duels aériens cette saison en Ligue des champions, selon Opta. Solide comme de l’acier.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com