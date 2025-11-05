Arsenal bat un record vieux de 122 ans
Les Gunners ont fermé la porte à clé.
Large vainqueur sur la pelouse du Slavia Prague ce mardi soir en Ligue des champions (3-0), Arsenal a enchaîné un quatrième clean-sheet en autant de rencontres de coupe d’Europe cette saison et, si on élargit la focale, une huitième rencontre consécutive sans encaisser de but toutes compétitions confondues, une première depuis 1903 . Une époque où le titre de champion d’Angleterre se jouait entre Sheffield Wednesday, Aston Villa et Sunderland.…
