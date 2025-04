information fournie par So Foot • 27/04/2025 à 20:00

Arsenal balaie les rêves de finale des Fenottes

Après la victoire décrochée à Londres (1-2), les Lyonnaises ont été dépassée, en demi-finale retour de Ligue des champions féminine. L'OL n'aura pas le droit à sa 12e finale dans la compétition.

OL 1-4 Arsenal

Buts : Dumornay (81 e ) pour l’OL // Endler (5 e CSC), Caldentey (45 e +1), Russo (46 e ) & Foord (63 e ) pour Arsenal

Pas sûr que Wendie Renard voudra se souvenir de sa 500 e apparition en professionnel avec l’Olympique lyonnais. Alors qu’elles étaient allées chercher ce qu’on imaginait comme un précieux succès, à l’Emirates Stadium la semaine passée (1-2), les Lyonnaises ont perdu pied à domicile pour de cette demi-finale retour de Ligue des champions, se laissant submerger avant de sonner la révolte beaucoup trop tard (1-4) , devant plus de 20 000 fidèles venus se faire climatiser à Décine-Charpieu . Onze fois finaliste et huit fois vainqueur de l’épreuve, l’OL, battu par le FC Barcelone sur la dernière marche il y a un an (2-1), ne sera pas au rendez-vous cette saison.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com