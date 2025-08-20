Arsenal à la recherche de sang neuf après la blessure de Kai Havertz
Aïe Havertz.
Nouveau coup dur pour Arsenal : Kai Havertz s’est récemment blessé au genou et devrait être absent de l’effectif un certain temps , selon les informations de The Athletic . Les Gunners seraient donc activement à la recherche de son remplaçant au poste d’avant-centre sur le marché des transferts.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
