« Arsenal a des joueurs de classe mondiale dans le domaine des touches »

« Arsenal a des joueurs de classe mondiale dans le domaine des touches »

Cette saison, le seul entraîneur des touches de cette planète, Thomas Grønnemark de son nom, a collaboré avec le staff d’Arsenal pour optimiser un facteur de jeu non négligeable pour la finale de Ligue des champions samedi entre le PSG et les Gunners . Entretien avec un Danois magnat des boulets de canon.

Tu as rejoint Arsenal en décembre en tant que coach des touches. Comment les Gunners t’ont approché en plein milieu de la saison ?

J’ai travaillé il y a quelques années à Brentford avec Nicolas Jover, le coach des coups de pied arrêtés à Arsenal. J’avais remarqué que les touches des Gunners n’étaient pas bien réalisées. On en a discuté ensemble et le 13 décembre, il a fini par m’appeler pour me demander si je pouvais venir la semaine suivante. J’ai dit oui, parce que j’aime aider tous les clubs, surtout ceux qui peuvent gagner des titres. C’est encore plus excitant !…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com