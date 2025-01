information fournie par So Foot • 06/01/2025 à 18:46

Arrivée de Pau López pour débloquer la situation de Brice Samba ?

Les fameux chassés-croisés de la rentrée.

Alors que la situation de Brice Samba, qui cherche à rejoindre Rennes, est tendue à Lens, un homme pourrait permettre aux dirigeants bretons et artésiens de faciliter les négociations. Cette personne ne serait autre que Pau López . Toujours sous contrat à l’OM, le portier espagnol n’a pas disputé la moindre minute en Liga et en Ligue des champions avec Gérone, où il est prêté. Il n’a pu se mettre qu’un glorieux match de deuxième tour de Coupe du Roi sous la dent, avec une élimination aux tirs au but face à une D4 à la clef.…

LT pour SOFOOT.com