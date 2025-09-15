Arne Slot tient un nouveau record avec Liverpool
Fini le Fergie Time , place au Slot Time.
Comme lors de ses quatres premiers matchs de championnat, Liverpool s’est imposé sur le fil, ce dimanche face à Burnley, grâce à un penalty de Mohamed Salah dans le temps additionnel (0-1). Comme face à Bournemouth, Newcastle et Arsenal, les Reds ont marqué dans les dix dernières minutes pour empocher les trois points .…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer