Arne Slot tease le retour d'Alexander Isak
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 15:25

Le bout du tunnel ? Comme l’a annoncé Arne Slot ce jeudi en conférence de presse avant la rencontre de Premier League face à Nottingham Forest dimanche prochain, Alexander Isak pourrait faire son retour avec Liverpool « fin mars, début avril » .

Le Suédois s’était blessé en décembre dernier lors de la victoire 2-1 contre Tottenham Hotspur, en inscrivant le but du 1-0. Il avait alors subi une fracture du péroné et avait été opéré peu après. Face aux journalistes, Slot a expliqué qu’après une rééducation jusqu’ici encourageante, Isak avait repris la course .…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
