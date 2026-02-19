Sheffield Wednesday sur le point de battre un record dramatique

Condamnés d’avance.

Suite au départ du très controversé propriétaire des Owls avant le début de la saison, Sheffield Wednesday s’est retrouvé dans une crise financière quasi-insurmontable, conduisant même les supporters à lancer une cagnotte pour tenter de sauver ce monument du football britannique. Las, le club a démarré sa saison de Championship avec 18 points de pénalité . A ce jour, il culmine à -7 unités (une victoire et huit nuls), ce qui signifie que, ce dimanche, il pourrait battre un record bien peu enviable : celui de la relégation confirmée le plus tôt dans l’histoire du foot anglais .…

JD pour SOFOOT.com