Sheffield Wednesday sur le point de battre un record dramatique
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 16:22

Condamnés d’avance.

Suite au départ du très controversé propriétaire des Owls avant le début de la saison, Sheffield Wednesday s’est retrouvé dans une crise financière quasi-insurmontable, conduisant même les supporters à lancer une cagnotte pour tenter de sauver ce monument du football britannique. Las, le club a démarré sa saison de Championship avec 18 points de pénalité . A ce jour, il culmine à -7 unités (une victoire et huit nuls), ce qui signifie que, ce dimanche, il pourrait battre un record bien peu enviable : celui de la relégation confirmée le plus tôt dans l’histoire du foot anglais .…

JD pour SOFOOT.com

