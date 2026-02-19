Des nouvelles rassurantes de Christophe Gleizes, toujours détenu en Algérie

Y’a des news qui donnent (un peu) le smile. Christophe Gleizes , journaliste de So Foot et Society détenu en Algérie, est loin d’être abattu . Selon les informations relayées par RMC Sport, le Français de 37 ans « va bien » et « reste confiant » . C’est Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger, visiteur régulier du natif d’Agen, qui a rapporté les faits à BFMTV.

« Je suis ébahi, il donne de l’énergie. Il a de bonnes conditions de détention, il lit beaucoup, il écrit aussi, explique l’homme d’église. Depuis le début de sa détention, il a arrêté de fumer, il a perdu du poids et il a pris du muscle. » …

SW pour SOFOOT.com