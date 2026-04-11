Arne Slot met en garde le PSG avant le match retour de Ligue des champions

Mieux vaut prévenir que guérir. Alors que Liverpool a retrouvé le goût de la victoire après avoir triomphé de Fulham (2-0), Arne Slot a prévenu le PSG que ses joueurs et Anfield seraient « prêts » . La pression commence donc à monter d’un cran à trois jours du match retour de Ligue des champions. Les Reds accusent un retard de deux buts.

Liverpool dans une meilleure situation qu’avant le match aller

« Les supporters seront derrière nous et les joueurs donneront tout ce qu’ils ont pour renverser la situation», a déclaré Arne Slot en conférence de presse. Le tacticien néerlandais a expliqué à Sky Sport que son équipe se trouve dans une « meilleure situation qu’elle ne l’était il y a deux ou trois jours, ou il y a une semaine, mais tout ne redevient pas parfait tout à coup après une victoire » , alors que les Reds se sont inclinés 2 à 0 au Parc des Princes mercredi.…

LB pour SOFOOT.com