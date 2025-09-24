Arne Slot mécontent de la célébration d'Hugo Ekitike
Un Red a vu rouge.
Auteur du but décisif face à Southampton à la 85 e , Hugo Ekitike n’a pourtant pas terminé la rencontre aux côtés de ses coéquipiers . Pourquoi ? Parce que l’attaquant tricolore a écopé d’un deuxième carton jaune pour avoir retiré son maillot lors de sa célébration. Un excès de passion qui a fortement déplu à son coach, Arne Slot , qui ne s’est pas privé de le faire comprendre à l’issue de la rencontre.…
LB pour SOFOOT.com
