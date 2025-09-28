 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arne Slot impute la défaite à Jeremie Frimpong
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 14:51

Arne Slot impute la défaite à Jeremie Frimpong

Arne Slot impute la défaite à Jeremie Frimpong

Pas tendre, ce Monsieur.

Déjà très critique envers Hugo Ekitike au sujet de la célébration polémique de l’attaquant, qui a coûté un carton rouge à l’onéreuse recrue des Reds , Arne Slot a cette fois pris Jeremie Frimpong pour cible . L’entraîneur du champion d’Angleterre, qui a subi sa première défaite de la saison à Crystal Palace, a en effet indiqué que le latéral hollandais avait provoqué le revers de son équipe.…

  • Championnats du Monde sur route 2025
    Cyclisme-Pogacar conserve son titre mondial après une nouvelle démonstration
    information fournie par Reuters 28.09.2025 16:19 

    Tadej Pogacar s'est imposé en solitaire dimanche à Kigali pour signer un deuxième titre mondial consécutif sur la course en ligne devant le Belge Remco Evenepoel et l'Irlandais Ben Healy. Le Slovène de 27 ans est le quatrième coureur au XXIe siècle à conserver ... Lire la suite

  • Xabi Alonso : « Aucune excuse »
    Xabi Alonso : « Aucune excuse »
    information fournie par So Foot 28.09.2025 14:36 

    Ce n’est qu’une première défaite, mais elle fait très mal. Auteur d’un sans-faute depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a vu son équipe sombrer sur la pelouse de l’Atletico de Madrid. Avec cinq buts encaissés, les Merengues ont en effet bu ... Lire la suite

  • Coupe Intercontinentale : le Paris Saint-Germain se déplacera au Qatar
    Coupe Intercontinentale : le Paris Saint-Germain se déplacera au Qatar
    information fournie par So Foot 28.09.2025 14:17 

    La nouvelle est tombée ce week-end. « Le Qatar accueillera la phase finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025 , a indiqué le service communication de la FIFA , dans un communiqué de presse. Les trois dernières rencontres de la Coupe Intercontinentale ... Lire la suite

  • Luis Enrique pas inquiet
    Luis Enrique pas inquiet
    information fournie par So Foot 28.09.2025 11:01 

    Fabian Ruiz, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia… Pour le moment, personne ne sait si ces trois joueurs pourront disputer le match de Ligue des champions contre Barcelone qui arrive. Déjà bien diminué en raison de pépins physiques, l’effectif du Paris Saint-Germain ... Lire la suite

