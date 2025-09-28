Arne Slot impute la défaite à Jeremie Frimpong
Pas tendre, ce Monsieur.
Déjà très critique envers Hugo Ekitike au sujet de la célébration polémique de l’attaquant, qui a coûté un carton rouge à l’onéreuse recrue des Reds , Arne Slot a cette fois pris Jeremie Frimpong pour cible . L’entraîneur du champion d’Angleterre, qui a subi sa première défaite de la saison à Crystal Palace, a en effet indiqué que le latéral hollandais avait provoqué le revers de son équipe.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer