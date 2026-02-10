 Aller au contenu principal
Arne Slot fixe l’objectif de Liverpool pour la fin de saison
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 16:25

Une saison sans ? Il n’en est pas question pour Arne Slot, qui a tenu à poser quelques bases pour la fin de saison de Liverpool. Le champion d’Angleterre en titre accuse cette saison un net retard sur ses propres ambitions et occupe actuellement une décevante sixième place en Premier League , à cinq points de la qualification pour la Ligue des champions.

Interrogé sur le fait de savoir si cette saison est la plus difficile de sa carrière, il a répondu sans hésiter : « De loin. » Et il a précisé : « Lors de toutes les autres saisons que j’ai dirigées, il n’y avait que des aspects positifs. Je ne pense pas avoir déjà perdu deux matchs d’affilée, donc c’est une exception cette saison pour moi comme pour les joueurs. »

JE pour SOFOOT.com

