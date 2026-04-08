Arne Slot espère une réaction forte de ses joueurs face au PSG
Les Reds ne répondent plus. Humilié en FA Cup par Manchester City samedi (4-0), Liverpool doit se remettre d’aplomb et très rapidement en se déplaçant au Parc des Princes ce mercredi soir. Présent en conférence de presse, Arne Slot a demandé à ses joueurs de « montrer une réaction forte et ferme » .
Read Arne Slot’s preview of Paris Saint-Germain v Liverpool with our round-up from the head coach’s pre-match press conference. 🗣️…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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