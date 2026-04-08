Arne Slot espère une réaction forte de ses joueurs face au PSG

Arne Slot espère une réaction forte de ses joueurs face au PSG

Les Reds ne répondent plus. Humilié en FA Cup par Manchester City samedi (4-0), Liverpool doit se remettre d’aplomb et très rapidement en se déplaçant au Parc des Princes ce mercredi soir. Présent en conférence de presse, Arne Slot a demandé à ses joueurs de « montrer une réaction forte et ferme » .

Read Arne Slot’s preview of Paris Saint-Germain v Liverpool with our round-up from the head coach’s pre-match press conference. 🗣️…

LB pour SOFOOT.com