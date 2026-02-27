Arne Slot donne une interview lunaire

Alerte déconnexion ! Dans un entretien accordé à ViaPlay, Arne Slot est revenu sur la saison poussive de Liverpool en avançant un argument inattendu : l’argent. Pour prouver que les footeux sont bien déconnectés de la réalité, Slot a ainsi expliqué que les 450 millions d’euros dépensés lors du mercato d’été ne lui servent, pour l’instant, pas à grand chose . « Sur les 450 millions d’euros que nous avons dépensés, je n’ai pu en utiliser que 250. »

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Arne Slot: "From the €450m that we spent, I have only been able to use €250m." "Alexander Isak has never been fit so far. Giovanni Leoni is ruled out for the entire season. Frimpong has only had impact in 5/6 games. We bought a 2nd goalkeeper for €35m… pic.twitter.com/SulaahwuQh…

AB pour SOFOOT.com