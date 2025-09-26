 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arne Slot dément l'existence d'une sanction financière contre Hugo Ekitike
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 12:49

Une page à tourner.

Rappelé à l’ordre par Arne Slot après son carton rouge pris contre Southampton en Cup mardi dernier , Hugo Ekitike a longuement fait parler de lui cette semaine. Alors que le Daily Mail annonçait que le français se verrait retirer deux semaines de salaires en guise de sanction , son entraîneur a tenu à démentir cette information, ce vendredi en conférence de presse : « Si pour vous la sanction signifie une amende, ce n’en est pas une car il n’en a pas reçue. […] Nous commettons tous des erreurs et dans ce club, on a le droit de faire une erreur sans avoir d’amende immédiatement. »

KM pour SOFOOT.com

