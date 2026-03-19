Arne Slot couvre Mohamed Salah de compliments

Une star, ça se carresse dans le sens du poil. Après la victoire de Liverpool face à Galatasaray en huitièmes de finale de Ligue des champions (4-0), Arne Slot a cessé de tricoter : le voilà qui s’est mis à tresser des lauriers . Et pas à n’importe qui, attention : c’est Mohamed Salah qui s’en voit auréolé.

« Tout d’abord, cela en dit long sur lui, après avoir manqué un penalty juste avant la mi-temps, ce qui peut être parfois difficile à vivre pour un joueur ou pour une équipe […], explique l’habituel râleur chauve. Il a d’abord fait une passe décisive à Hugo (Ekitike), une superbe passe, puis il a marqué un but typique de son style, je pense. Il en a marqué beaucoup dans ce stade et pour ce club en venant à l’intérieur pour trouver la lucarne. »…

SW pour SOFOOT.com