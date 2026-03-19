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La liste des Bleus avec Lucas Chevalier et Randal Kolo Muani
information fournie par So Foot•19/03/2026 à 14:04
La liste des Bleus avec Lucas Chevalier et Randal Kolo Muani
La dernière liste avant la plus importante. Didier Deschamps a annoncé sa liste de 26 joueurs pour les matchs amicaux de l’équipe de France contre le Brésil et la Colombie, les 26 et 29 mars.
Une star, ça se carresse dans le sens du poil. Après la victoire de Liverpool face à Galatasaray en huitièmes de finale de Ligue des champions (4-0), Arne Slot a cessé de tricoter : le voilà qui s’est mis à tresser des lauriers . Et pas à n’importe qui, attention ...
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information fournie par AFP Video•19.03.2026•12:45•
Sur fond de tensions avec Washington, le Venezuela a remporté mardi une victoire hautement symbolique en s'emparant à Miami du titre de la Classique mondiale de baseball, le plus important tournoi international de la discipline, face aux Etats-Unis.
Je pense qu’il est un peu trop tôt pour faire un choix. Lors d’une vidéo diffusée par l’agence de presse iranienne Fars, Mehdi Taj, le président de la Fédération iranienne de football, a clarifié sa position sur la participation ou non de l’Iran à la Coupe du monde ...
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Une nouvelle embûche pour la construction de l’Arkéa Park ? Comme attendu, les élections municipales ont des répercussions importantes pour les clubs de football et leurs projets futurs. C’est le cas du Stade brestois puisque le résultat du scrutin pourrait avoir ...
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