 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi Ayyoub Bouaddi n'a pas été appelé par le Maroc
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 14:32

Pourquoi Ayyoub Bouaddi n'a pas été appelé par le Maroc

Pourquoi Ayyoub Bouaddi n'a pas été appelé par le Maroc

De sang neuf chez les Lions. Mohamed Ouahbi a annoncé sa première liste en tant que sélectionneur du Maroc pour la trêve internationale en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur champion du monde U20 a retenu 28 joueurs dont 17 qui étaient présents lors de la CAN 2025 . Achraf Hakimi, Yassine Bounou et Neil El Aynaoui seront de la partie tout comme Brahim Diaz, le héros malheureux (ou heureux) de la finale.

De nouveaux joueurs feront leur premier pas en sélection marocaine, à l’image du Strasbourgeois Samir El Mourabet mais aussi Issa Diop . Le défenseur de 29 ans , longtemps éligible aux équipes de France et du Sénégal, a opté pour le Maroc, pays d’origine de sa mère .…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Côme est en deuil
    Côme est en deuil
    information fournie par So Foot 19.03.2026 15:26 

    Triste nouvelle. Côme a annoncé ce jeudi le décès de l’un de ses deux propriétaires par le biais d’un communiqué . Il s’agit du milliardaire indonésien Michael Bambang Hartono, qui s’est éteint à l’âge de 86 ans à Singapour. 76ᵉ fortune mondiale (estimée à 22 milliards ... Lire la suite

  • L'émotion de Didier Deschamps pour sa dernière liste au siège de la FFF
    L'émotion de Didier Deschamps pour sa dernière liste au siège de la FFF
    information fournie par So Foot 19.03.2026 15:22 

    La dernière fois sur l’estrade. Après avoir annoncé la liste des Bleus avec très peu de surprises, Didier Deschamps, avec un peu d’émotion, en a profité à la toute fin de sa conférence de presse pour remercier l’ensemble des salariés de la Fédération française ... Lire la suite

  • Didier Deschamps explique la convocation de Lucas Chevalier
    Didier Deschamps explique la convocation de Lucas Chevalier
    information fournie par So Foot 19.03.2026 15:07 

    Chevalier perdu ? Revoilà le chemin du château. Désormais cantonné à un rôle de doublure au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier figure bien parmi les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie, les 26 et 29 ... Lire la suite

  • La Belgique et le Real Madrid tirent la tronche
    La Belgique et le Real Madrid tirent la tronche
    information fournie par So Foot 19.03.2026 14:46 

    Cette fois, c’est une vraie blessure. Thibaut Courtois sera éloigné six semaines des terrains . Le Belge était sorti à la pause du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City à cause d’une douleur à l’adducteur. Alvaro Arbeloa avait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank