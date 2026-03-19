Pourquoi Ayyoub Bouaddi n'a pas été appelé par le Maroc

De sang neuf chez les Lions. Mohamed Ouahbi a annoncé sa première liste en tant que sélectionneur du Maroc pour la trêve internationale en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur champion du monde U20 a retenu 28 joueurs dont 17 qui étaient présents lors de la CAN 2025 . Achraf Hakimi, Yassine Bounou et Neil El Aynaoui seront de la partie tout comme Brahim Diaz, le héros malheureux (ou heureux) de la finale.

De nouveaux joueurs feront leur premier pas en sélection marocaine, à l’image du Strasbourgeois Samir El Mourabet mais aussi Issa Diop . Le défenseur de 29 ans , longtemps éligible aux équipes de France et du Sénégal, a opté pour le Maroc, pays d’origine de sa mère .…

CT pour SOFOOT.com