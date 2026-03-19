La Belgique et le Real Madrid tirent la tronche

La Belgique et le Real Madrid tirent la tronche

Cette fois, c’est une vraie blessure. Thibaut Courtois sera éloigné six semaines des terrains . Le Belge était sorti à la pause du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City à cause d’une douleur à l’adducteur.

Alvaro Arbeloa avait sorti son gardien par précaution, mais le verdict est tombé : Courtois est victime d’une déchirure à l’adducteur droit et manquera donc le quart de finale aller face au Bayern Munich et le rassemblement avec les Diables rouges. …

EA pour SOFOOT.com