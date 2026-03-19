La Belgique et le Real Madrid tirent la tronche
Cette fois, c’est une vraie blessure. Thibaut Courtois sera éloigné six semaines des terrains . Le Belge était sorti à la pause du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City à cause d’une douleur à l’adducteur.
Alvaro Arbeloa avait sorti son gardien par précaution, mais le verdict est tombé : Courtois est victime d’une déchirure à l’adducteur droit et manquera donc le quart de finale aller face au Bayern Munich et le rassemblement avec les Diables rouges. …
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer