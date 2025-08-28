Arnau Tenas quitte officiellement le PSG pour Villarreal
Un de moins.
C’est officiel : Arnau Tenas quitte le Paris Saint-Germain et s’engage avec Villarreal , transfert estimé à 6 millions d’euros, par L’Équipe . Le gardien de 24 ans formé à la Masia va retrouver l’Espagne après deux saisons dans la capitale française. S’il était arrivé à Paris en tant que doublure à Gianluigi Donnarumma, Tenas a fini par reculer dans la hiérarchie des gardiens avec les arrivées de Matveï Safonov, puis de Renato Marin et Lucas Chevalier cet été.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
