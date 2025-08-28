 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arnau Tenas quitte officiellement le PSG pour Villarreal
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 10:48

Arnau Tenas quitte officiellement le PSG pour Villarreal

Arnau Tenas quitte officiellement le PSG pour Villarreal

Un de moins.

C’est officiel : Arnau Tenas quitte le Paris Saint-Germain et s’engage avec Villarreal , transfert estimé à 6 millions d’euros, par L’Équipe . Le gardien de 24 ans formé à la Masia va retrouver l’Espagne après deux saisons dans la capitale française. S’il était arrivé à Paris en tant que doublure à Gianluigi Donnarumma, Tenas a fini par reculer dans la hiérarchie des gardiens avec les arrivées de Matveï Safonov, puis de Renato Marin et Lucas Chevalier cet été.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Népal: des drones à l'assaut des déchets de l'Everest
    Népal: des drones à l'assaut des déchets de l'Everest
    information fournie par AFP Video 28.08.2025 11:02 

    Ses pentes sont si souillées qu'elles sont parfois décrites comme la plus haute décharge du monde: pour nettoyer les tonnes de déchets abandonnées chaque année sur l'Everest, alpinistes et guides sont désormais équipés de drones. "Ils peuvent sauver des vies et ... Lire la suite

  • Estéban Lepaul attendu à Rennes
    Estéban Lepaul attendu à Rennes
    information fournie par So Foot 28.08.2025 10:11 

    1h41 de route en voiture. Le Stade rennais tient son premier renfort offensif. Orphelin d’Arnaud Kalimuendo, parti tenter l’aventure à Nottingham Forest, le club breton s’apprête à accueillir Estéban Lepaul . L’attaquant angevin est attendu ce jeudi pour la visite ... Lire la suite

  • Notre confère Christophe Gleizes est isolé mais combatif
    Notre confère Christophe Gleizes est isolé mais combatif
    information fournie par So Foot 28.08.2025 10:01 

    Condamné à 7 ans de prison le 30 juin dernier par le tribunal de Tizi Ouzou pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national » , notre confrère Christophe Gleizes attend toujours son procès en ... Lire la suite

  • Messi fête son retour par un doublé et une qualification en finale de Leagues Cup
    Messi fête son retour par un doublé et une qualification en finale de Leagues Cup
    information fournie par So Foot 28.08.2025 09:33 

    He’s back. Lionel Messi n’a pas traîné pour rappeler qui tenait les clés de l’Inter Miami. Écarté deux rencontres pour une douleur à la cuisse , l’Argentin a signé un retour en envoyant les Floridiens en finale de la Leagues Cup dans la nuit de mercredi à jeudi. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank