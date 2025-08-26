 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arnau Tenas attendu à Villarreal ce mercredi
26/08/2025 à 18:30

Arnau Tenas attendu à Villarreal ce mercredi

Arnau Tenas attendu à Villarreal ce mercredi

Parce que 4 gardiens, c’est déjà suffisant.

Les valises sont prêtes pour Arnau Tenas. Sauf énorme retournement de situation, le gardien espagnol rejoindra Villarreal ce mercredi , comme l’ont confirmé plusieurs médias ibériques. Arrivé au PSG à l’été 2023 en provenance du Barça B , Tenas n’aura finalement eu droit qu’à huit apparitions en deux saisons sous le maillot parisien. Relégué au rang de cinquième choix dans la hiérarchie des gardiens (oui, ça existe) depuis les arrivées de Lucas Chevalier et Renato Marin, le portier de 24 ans a choisi de repartir vers son pays natal plutôt que de s’entêter dans un rôle de doublure de la doublure de la doublure.…

TA pour SOFOOT.com

