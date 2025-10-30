 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Armand Laurienté est toujours aussi fort sur coup franc
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 22:02

Armand Laurienté est toujours aussi fort sur coup franc

Armand Laurienté est toujours aussi fort sur coup franc

Cagliari 1-2 Sassuolo

Buts : S. Esposito (73 e ) pour Cagliari // Laurienté (54 e ) & Pinamonti (65 e ) pour Sassuolo

Une victime de plus.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un bon gros nul des familles entre Pise et la Lazio
    Un bon gros nul des familles entre Pise et la Lazio
    information fournie par So Foot 30.10.2025 22:52 

    Pise 0-0 Lazio Malgré un match animé et des occasions de part et d’autres, Pise et la Lazio n’ont pas réussi à offrir de but à l’Arena Garibaldi (0-0), ce jeudi soir. Plus d’infos à venir… … JB pour SOFOOT.com

  • Cambriolage du Louvre : quatre suspects interpellés dans la file du stade Jean-Bouin avant PFC-Lyon
    Cambriolage du Louvre : quatre suspects interpellés dans la file du stade Jean-Bouin avant PFC-Lyon
    information fournie par So Foot 30.10.2025 22:34 

    Le Paris FC possède décidément un drôle de public. Dix jours après le fameux casse du Louvre – quatre cambrioleurs avaient réussi, en sept minutes chrono, à y dérober huit bijoux d’une valeur inestimable –, l’enquête a connu un nouveau tournant, ce mercredi. Et ... Lire la suite

  • Mathieu Valbuena : « La D2 grecque, c'est très difficile »
    Mathieu Valbuena : « La D2 grecque, c'est très difficile »
    information fournie par So Foot 30.10.2025 21:14 

    Combien de carrières aura Mathieu Valbuena ? Incapable de raccrocher les crampons malgré ses 41 berges, l’ex-international français a signé cet été dans l’équipe… réserve de l’Olympiakos , club dont il avait déjà porté les couleurs pendant quatre ans. Ce jeudi ... Lire la suite

  • La Juventus officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur
    La Juventus officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur
    information fournie par So Foot 30.10.2025 20:28 

    È nei vecchi pentoloni che si fa la zuppa migliore. Trois jours après l’éviction d’Igor Tudor , la Juventus a officialisé l’arrivée sur son banc de ce bon vieux Luciano Spalletti . L’entraîneur de 66 ans n’aura eu que trois mois de battement après son départ de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank