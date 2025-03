information fournie par So Foot • 19/03/2025 à 11:15

Arjen Robben recrée à l’identique son but victorieux contre Dortmund en 2013

Ça ne nous rajeunit pas.

En marge des festivités du 125 e anniversaire du Bayern Munich, un tournoi des légendes, nommé la Beckenbauer Cup, était organisé au SAP Garden avec d’anciens joueurs de grandes équipes européennes (Bayern Munich, Ajax, Real Madrid, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart et AC Milan). Au cours de celui-ci, une action de jeu a littéralement replongé les fans du Bayern en 2013 : lors de la demi-finale de leur équipe de légendes contre celles de Dortmund, Arjen Robben a inscrit un but qui ressemble étrangement à celui qui avait permis aux die Roten de remporter la Ligue des champions douze ans plus tôt .…

